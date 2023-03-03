Песков: США склоняют Европу к наращиванию поставок для ВСУ

Москва, , 12:56 — REGNUM США продолжают курс на увеличение поставок вооружений Украине и склоняют к этому же своих подопечных в Европе. Предстоящая встреча лидеров США и Германии сработает на затягивание украинского кризиса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 марта журналистам.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, увеличение поставок в пользу ВСУ не повлияет на исход конфликта на Украине, но затянет его и усилит негативные последствия для украинского народа.

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений на Украину и склонять своих подопечных в Европе, чтобы увеличить поставки также», — сказал Песков после вопроса о том, следит ли Кремль за переговорами президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца.

Он отметил, что поставки Киеву становятся существенным бременем для германской экономики и налогоплательщиков, они осложнят жизнь людей в ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, на 3 марта намечен визит канцлера ФРГ Шольца в Вашингтон. Его переговоры с Байденом будут в основном касаться украинского конфликта.