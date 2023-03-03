Песков: Путин 3 марта проведёт оперативное совещание с членами Совбеза РФ
Москва, 3 марта 2023, 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В ходе очередного брифинга он рассказал о графике президента на 3 марта. Песков рассказал, что российский лидер продолжает работать в Кремле.
«В середине дня у Путина оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал он.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне Песков анонсировал проведение 3 марта совещания с постоянными членами Совбеза, которое проведёт президент РФ Владимир Путин.