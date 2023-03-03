Москва, , 12:37 — REGNUM Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе очередного брифинга он рассказал о графике президента на 3 марта. Песков рассказал, что российский лидер продолжает работать в Кремле.

«В середине дня у Путина оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — рассказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Песков анонсировал проведение 3 марта совещания с постоянными членами Совбеза, которое проведёт президент РФ Владимир Путин.