Москва, 3 марта, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

В ходе очередного брифинга он рассказал о графике президента на 3 марта. Песков сказал, что российский лидер продолжает работать в Кремле.

«В середине дня у Путина оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне Песков анонсировал проведение 3 марта совещания с постоянными членами Совбеза, которое проведёт президент РФ Владимир Путин.