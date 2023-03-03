Москва, 3 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В 2023 году в России построят и реконструируют около 200 масштабных объектов на региональной и местной дорожной сети, их общая протяжённость составит свыше 400 километров, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Дорожный комитет Ленинградской области Мостовой переход через реку Свирь, Ленинградская область

Масштабные работы ведутся в Ленинградской и Томской областях, Башкортостане и ряде других регионов.

«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется строительство новых мостов и путепроводов, транспортных развязок, магистральных улиц и обходов городов. Такие масштабные объекты помогают развивать экономический потенциал регионов и страны в целом, а самое главное, они качественно меняют жизнь людей в лучшую сторону», — сообщил Марат Хуснуллин.

Особо крупные дорожные объекты возводятся в течение нескольких лет. Так, в Ленинградской области главной дорожной стройкой стал новый мостовой переход через Свирь в Подпорожье. Это — главный дорожный проект, реализуемый на востоке Ленобласти за последние 30 лет. Его запуск не только соединит исторически разделенный рекой город, но и облегчит логистику грузов в восточной части региона. Здесь уже смонтировано искусственное освещение и обустраивается проезжая часть.

Дорожный комитет Ленинградской области Новый мостовой переход через Свирь в Подпорожье

Строительство этого значимого для региона объекта стартовало в 2020 году, работы идут с существенным опережением графика: планируется, что движение здесь откроют уже в 2023 году, на три года раньше срока. Проект планируется запустить уже в конце августа 2023 года, пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт регионального отделения ОНФ в Ленинградской области Алексей Орлов:

«Этот проект не просто актуален, он мегаактуален. В Подпорожье существовала только одна переправа на Верхне-Свирской гидроэлектростанции — она соединяет две половины города и ее пропускная способность сейчас очень низка, кроме того переправа требует ремонта», — говорит Алексей Орлов.

По словам общественника, введение в эксплуатацию этого нового, современного, безопасного моста позволит навсегда связать два берега реки Свирь, обеспечит свободное передвижение из одной половины города в другую.

«Ещё одним преимуществом станет улучшение логистической цепочки между Карелией и Ленинградской областью. Это позволит быстро, оперативно осуществлять доставки различных грузов», — подчеркнул Орлов.

Весной специалисты приступят к гидроизоляции мостовой плиты, после чего уложат асфальт и проведут испытания моста под статической нагрузкой. Протяженность сооружения составит 727 м, ширина проезжей части — 7,5 м, подъездных путей к мосту — почти 2 км. Неразводная конструкция на высоких опорах (более 30 м) позволяет проходить под мостом судам любого типа.

Жители Ленинградской области позитивно относятся в реализации дорожного нацпроекта.

«Люди видят качественные изменения, они действительно есть. Да, не получится отремонтировать всё и сразу. Протяжённость дорог регионального значения в Ленинградской области составляет примерно 9,5 тысяч километров. Но, тем не менее, основные дороги — наиболее загруженные и востребованные — ремонтируются. Приведены в нормативное состояние и те участки, починить которые просили сами граждане, сейчас по ним можно безопасно передвигаться» — пояснил общественник.

Большой общественный резонанс вызвало открытие путепровода во Всеволожске. Разделённый железной дорогой, город страдал от автомобильных пробок. Чтобы перебраться с одной стороны на другую, приходилось часто стоять на переезде. Теперь две части города связывает безопасный путепровод, что позволяет экономить массу времени.

Еще один масштабный объект 2023 года реализуют в столице Башкортостана. В Уфе продолжается строительство нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема». При наступлении плюсовой температуры мостостроители приступят к укладке асфальта, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.

Параллельно продолжается строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на трассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Планируется, что первые машины проедут по новой транспортной развязке уже в августе 2023 года.

Росавтодор Строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на трассе М-5 «Урал»

Открытия движения на объекте с нетерпением ждут не только жители Уфы и близлежащих населенных пунктов: на действующем железнодорожном переезде движение постоянно затруднено. В среднем за сутки через него проходит более 25 тыс. автомашин, в часы пик время ожидания доходит до часа.

«Новый путепровод — это самое необходимое, что связывает нас — в одной стороне — магазины, в другой — работа. Движение действительно интенсивное», — говорит местная жительница Вера Иванова. За последние годы в близлежащих населенных пунктах Зинино, Нагаево и др. активно застраивался частный сектор, все больше семей заселялось в новые дома, и автомобильный трафик в этом направлении увеличился в разы.

Оба достраивающихся объекта запроектированы под четыре полосы движения ― в каждую сторону по две. Также проектом предусмотрены тротуары и автобусные остановки.

Росавтодор Строительство нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема»

В Зырянском районе Томской области продолжается возведение моста через реку Яю на трассе Больше-Дорохово — Тегульдет. Старый мост был построен в 1976 году. С августа 2018-го из-за потери несущей способности конструктивных элементов он работает в реверсивном режиме для автотранспорта с общей массой до 15 тонн, а большегрузы вынуждены переправляться по понтонному мосту.

К строительству важного объекта для Томской области — мосту через реку Яю приступили в 2022 году. Сегодня объект готов уже на 42%. Осенью 2023-го планируется досрочно запустить по нему движение автомобилей. Новый мост снимет острую транспортную проблему для жителей Зырянского и Тегульдетского районов и поможет более эффективно развивать одну из главных отраслей региональной экономики — лесопромышленный комплекс. Общая длина нового перехода с подходами составит 1,8 км.

«В Томской области усилился общественный контроль за дорожным строительством, которого раньше в таких объемах не было, это принесло положительные результаты — дороги стали качественнее», — отметил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта Убитых Дорог» в Томской области Константин Юденко.

Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги » — это новый асфальт и разметка, современное освещение и умные системы контроля трафика. Всё это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги более комфортными и безопасными.