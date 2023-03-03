200 мостов, развязок и путепроводов построят в регионах по нацпроекту
Москва, 3 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В 2023 году в России построят и реконструируют около 200 масштабных объектов на региональной и местной дорожной сети, их общая протяжённость составит свыше 400 километров, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.
Масштабные работы ведутся в Ленинградской и Томской областях, Башкортостане и ряде других регионов.
«По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» ведется строительство новых мостов и путепроводов, транспортных развязок, магистральных улиц и обходов городов. Такие масштабные объекты помогают развивать экономический потенциал регионов и страны в целом, а самое главное, они качественно меняют жизнь людей в лучшую сторону», — сообщил Марат Хуснуллин.
Особо крупные дорожные объекты возводятся в течение нескольких лет. Так, в Ленинградской области главной дорожной стройкой стал новый мостовой переход через Свирь в Подпорожье. Это — главный дорожный проект, реализуемый на востоке Ленобласти за последние 30 лет. Его запуск не только соединит исторически разделенный рекой город, но и облегчит логистику грузов в восточной части региона. Здесь уже смонтировано искусственное освещение и обустраивается проезжая часть.
Строительство этого значимого для региона объекта стартовало в 2020 году, работы идут с существенным опережением графика: планируется, что движение здесь откроют уже в 2023 году, на три года раньше срока. Проект планируется запустить уже в конце августа 2023 года, пояснил корреспонденту ИА REGNUM эксперт регионального отделения ОНФ в Ленинградской области Алексей Орлов:
«Этот проект не просто актуален, он мегаактуален. В Подпорожье существовала только одна переправа на Верхне-Свирской гидроэлектростанции — она соединяет две половины города и ее пропускная способность сейчас очень низка, кроме того переправа требует ремонта», — говорит Алексей Орлов.
По словам общественника, введение в эксплуатацию этого нового, современного, безопасного моста позволит навсегда связать два берега реки Свирь, обеспечит свободное передвижение из одной половины города в другую.
«Ещё одним преимуществом станет улучшение логистической цепочки между Карелией и Ленинградской областью. Это позволит быстро, оперативно осуществлять доставки различных грузов», — подчеркнул Орлов.
Весной специалисты приступят к гидроизоляции мостовой плиты, после чего уложат асфальт и проведут испытания моста под статической нагрузкой. Протяженность сооружения составит 727 м, ширина проезжей части — 7,5 м, подъездных путей к мосту — почти 2 км. Неразводная конструкция на высоких опорах (более 30 м) позволяет проходить под мостом судам любого типа.
Жители Ленинградской области позитивно относятся в реализации дорожного нацпроекта.
«Люди видят качественные изменения, они действительно есть. Да, не получится отремонтировать всё и сразу. Протяжённость дорог регионального значения в Ленинградской области составляет примерно 9,5 тысяч километров. Но, тем не менее, основные дороги — наиболее загруженные и востребованные — ремонтируются. Приведены в нормативное состояние и те участки, починить которые просили сами граждане, сейчас по ним можно безопасно передвигаться» — пояснил общественник.
Большой общественный резонанс вызвало открытие путепровода во Всеволожске. Разделённый железной дорогой, город страдал от автомобильных пробок. Чтобы перебраться с одной стороны на другую, приходилось часто стоять на переезде. Теперь две части города связывает безопасный путепровод, что позволяет экономить массу времени.
Еще один масштабный объект 2023 года реализуют в столице Башкортостана. В Уфе продолжается строительство нового путепровода на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино-Дема». При наступлении плюсовой температуры мостостроители приступят к укладке асфальта, гидроизоляции, установке барьерных и перильных ограждений.
Параллельно продолжается строительство автомобильной дороги от транспортной развязки на трассе М-5 «Урал» до примыкания к Нагаевскому шоссе. Планируется, что первые машины проедут по новой транспортной развязке уже в августе 2023 года.
Открытия движения на объекте с нетерпением ждут не только жители Уфы и близлежащих населенных пунктов: на действующем железнодорожном переезде движение постоянно затруднено. В среднем за сутки через него проходит более 25 тыс. автомашин, в часы пик время ожидания доходит до часа.
«Новый путепровод — это самое необходимое, что связывает нас — в одной стороне — магазины, в другой — работа. Движение действительно интенсивное», — говорит местная жительница Вера Иванова. За последние годы в близлежащих населенных пунктах Зинино, Нагаево и др. активно застраивался частный сектор, все больше семей заселялось в новые дома, и автомобильный трафик в этом направлении увеличился в разы.
Оба достраивающихся объекта запроектированы под четыре полосы движения ― в каждую сторону по две. Также проектом предусмотрены тротуары и автобусные остановки.
В Зырянском районе Томской области продолжается возведение моста через реку Яю на трассе Больше-Дорохово — Тегульдет. Старый мост был построен в 1976 году. С августа 2018-го из-за потери несущей способности конструктивных элементов он работает в реверсивном режиме для автотранспорта с общей массой до 15 тонн, а большегрузы вынуждены переправляться по понтонному мосту.
К строительству важного объекта для Томской области — мосту через реку Яю приступили в 2022 году. Сегодня объект готов уже на 42%. Осенью 2023-го планируется досрочно запустить по нему движение автомобилей. Новый мост снимет острую транспортную проблему для жителей Зырянского и Тегульдетского районов и поможет более эффективно развивать одну из главных отраслей региональной экономики — лесопромышленный комплекс. Общая длина нового перехода с подходами составит 1,8 км.
«В Томской области усилился общественный контроль за дорожным строительством, которого раньше в таких объемах не было, это принесло положительные результаты — дороги стали качественнее», — отметил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта Убитых Дорог» в Томской области Константин Юденко.
Как сообщало ИА REGNUM, нацпроект «Безопасные качественные дороги » — это новый асфальт и разметка, современное освещение и умные системы контроля трафика. Всё это вместе с усилением контроля за соблюдением правил движения делает дороги более комфортными и безопасными.