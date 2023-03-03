В Белоруссии лауреата Нобелевской премии приговорили к десятилетнему заключению

Минск, , 12:39 — REGNUM В Минске суд признал лауреата Нобелевской премии, руководителя незарегистрированного правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Другие фигуранты дела — представители правозащитного центра Валентин Стефанович и Владимир Лабкович были осуждены на девять и семь лет заключения в колонии соответственно. Дмитрии Соловьёв, который находится за пределами Белоруссии, приговорён к восьми годам лишения свободы.

Ранее на заседании суда подсудимые по уголовному делу незарегистрированного в Белоруссии правозащитного центра «Весна» не признали свою вину.

Как сообщало ИА REGNUM, Беляцкого, Лабковича, Стефановича и Соловьёва обвиняли в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.