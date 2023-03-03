Таллин, 3 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Западным странам всё сложнее сохранять единство в отношении украинского конфликта. Об этом, как передает британская деловая газета Financial Times, заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Martyn Wheatley/Global Look Press Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

По её словам, все хотят, чтобы конфликт между Москвой и Киевом прекратился. Она уточнила, что на Западе задумываются над тем, что может его остановить.

«Если некоторые думают, что мы приложим это последнее усилие и затем нарисуем черту и не будем делать что-то еще, это действительно вызывает беспокойство», — сказала эстонский премьер.

По словам Каллас, у нее и других политиков из Прибалтики вызывает озабоченность то, что ряд стран готов смягчить позицию и склонить киевский режим к переговорам.

«До сих пор нам удавалось убедить Францию и Германию смотреть на картину так, как мы ее видим», — добавила она, акцентировав внимание на том, что некоторым приходится объяснять, что «нужно сделать».

Ранее лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино написал в социальной сети, что Запад с трудом скрывает военные неудачи киевского режима и недовольство украинского населения конфликтом с Россией. Из-за своих слов Зеленский может попасть под «смертельный выстрел» со стороны США, который попытаются приписать России, добавил он.