Эксперт рассказал об опережающих темпах роста товарооборота между Россией и Китаем

Москва, , 12:26 — REGNUM Товарооборот между Россией и Китаем достигнет $215-220 млрд по итогам 2023 года. Об этом 3 марта заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если всё будет нормально, мы выйдем к концу года как минимум на $215-220 млрд», — приводит слова Маслова ТАСС.

По его словам, предполагалось, что этот показатель выйдет на $200 млрд только к 2024 году, но уже по итогам 2022-го достигнут объём в $194 млрд.

Маслов пояснил, что товарооборот между Россией и Китаем стал расти опережающими темпами после того, как с российского рынка ушли западные и японские компании.

Он отметил, что сейчас четыре крупных китайских автомобильных компании поставляют в Россию свою передовую продукцию. Кроме того, увеличился поток технологичных товаров — смартфонов, модемов, системных плат и других. При этом Россия нарастила поставки в Китай нефти и газа.