Ростов-на-Дону, , 12:35 — REGNUM В Ростовской области 37-летнего жителя города Гуково заподозрили в покушении на убийство грудного ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По версии следствия, 1 марта подозреваемый, находясь по месту жительства в нетрезвом состоянии, нанёс удары 8-месячному сыну своей сожительницы.

«Благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи смерть ребёнка не наступила», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый был задержан. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство.

Уточняется, что в семье, где проживал пострадавший ребёнок, воспитывается четыре малолетних детей. Их мать раньше привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Её сожитель ранее привлекался к уголовной и административной ответственности.

В материалах дела указано, что органами системы профилактики не проводили проверку соблюдения матерью прав и законных интересов детей, а также условий их жизни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В ходе следствия специалисты дадут правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Как передавало ИА REGNUM, в Якутске полицейские задержали няню, объявленную в розыск за жестокость к детям. Ранее в соцсети была опубликована видеозапись, на которой запечатлена няня, избивавшая и ругавшая нецензурными словами двоих малолетних детей.