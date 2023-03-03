СМИ Великобритании сообщили о резком росте числа преступлений против граждан России

Лондон, , 12:19 — REGNUM Число преступлений на почве национальной ненависти в отношении граждан России в Великобритании в 2022 году резко выросло, передает 3 марта Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководители региональных органов полиции Великобритании сообщили журналистам, что количество оскорблений, угроз, нападений на граждан России с февраля 2022 года увеличилось в несколько раз.

Упоминаются, в частности, нападения на несовершеннолетних в школах. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что число таких преступлений будет продолжать расти до завершения конфликта на Украине.

Как сообщалось ранее, 24 февраля власти Великобритании объявили о введении новых санкций против России. Лондон также оказывает Киеву военную поддержку, в частности проводит обучение пилотов ВСУ.