Брянские власти рассказали о состоянии мальчика, раненого диверсантами
Брянск, 3 марта 2023, 12:21 — REGNUM Десятилетний мальчик Фёдор находится в стабильном состоянии после полученного ранения при атаке украинских диверсантов в Брянской области, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Раненый ребёнок при этом смог помочь двум девочкам спастись от диверсантов. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в настоящее время жизни ребёнка 2012 года рождения ничего не угрожает, он проходит лечение в областной больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, что число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.
На месте происшествия в Брянской области работают специалисты Следственного комитета России.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации».