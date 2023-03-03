Раненый в Брянской области мальчик находится стабильном состоянии

Брянск, , 12:21 — REGNUM Десятилетний мальчик Фёдор находится в стабильном состоянии после полученного ранения при атаке украинских диверсантов в Брянской области, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Главврач больницы, в которой находится Фёдор, Сергей Галаганов Цитата из видео

Раненый ребёнок при этом смог помочь двум девочкам спастись от диверсантов. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в настоящее время жизни ребёнка 2012 года рождения ничего не угрожает, он проходит лечение в областной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, что число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.

На месте происшествия в Брянской области работают специалисты Следственного комитета России.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации».