Брянские власти рассказали о состоянии мальчика, раненного диверсантами
Раненный в Брянской области мальчик находится в стабильном состоянии
Брянск, 3 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик Фёдор находится в стабильном состоянии после полученного ранения при атаке украинских диверсантов в Брянской области, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Раненый ребёнок при этом смог помочь двум девочкам спастись от диверсантов. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в настоящее время жизни ребёнка 2012 года рождения ничего не угрожает, он проходит лечение в областной больнице.
Как сообщало ИА REGNUM, число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.
На месте происшествия в Брянской области работают специалисты Следственного комитета России.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации».