Брянск, 3 марта, 2023, 12:21 — ИА Регнум. Десятилетний мальчик Фёдор находится в стабильном состоянии после полученного ранения при атаке украинских диверсантов в Брянской области, сообщает 3 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

Цитата из видео Главврач больницы, в которой находится Фёдор, Сергей Галаганов

Раненый ребёнок при этом смог помочь двум девочкам спастись от диверсантов. По словам главы Брянской области Александра Богомаза, в настоящее время жизни ребёнка 2012 года рождения ничего не угрожает, он проходит лечение в областной больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, число погибших жителей Брянской области в результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района увеличилось до двух.

На месте происшествия в Брянской области работают специалисты Следственного комитета России.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отказался комментировать атаку диверсантов ВСУ в Брянской области по причине «недостатка информации».