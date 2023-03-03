Москва, , 12:26 — REGNUM Уровень доверия жителей России к президенту страны Владимиру Путину с 20 по 26 февраля вырос на 0,1 процентного пункта, до 80%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные 3 марта.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Опрос проводился с 20 по 22 февраля и с 25 по 26 февраля среди 1,6 тыс. человек в возрасте старше 18 лет.

Уточняется, что уровень одобрения деятельности главы государства за этот период увеличился на 0,3 процентного пункта, до 76,9%.

Деятельность российского правительства одобряют 52,9% опрошенных (+ 2 п. п.), а работу председателя правительства Михаила Мишустина — 54,6% респондентов (+ 2,3 п. п.). О доверии премьер-министру заявили 63,3% (+ 1,5 п. п.).

Что касается глав парламентских партий, то председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36% респондентов, лидеру «Справедливой России — За правду» Сергею Миронову — 34%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому — 17,1%, председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 8,8%.

Уровень поддержки правящей партии «Единая Россия» составил 39,2%, КПРФ — 10,5%, ЛДПР — 8,2%, партии «Справедливая Россия — За правду» — 5,6%, партии «Новые люди» — 4,9%.

Между тем, по данным фонда «Общественное мнение», президенту Владимиру Путину доверяют 81% жителей России.