Москва, 3 марта, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Командиром одного из артиллерийских дивизионов на сватовском направлении является миллионер с Рублёвки. Об этом 3 марта рассказал военкор Александр Коц в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По его словам, 54-летний Юрий Михайлович сменил дом на Рублёвке на бетонный подвал под Кременной, в котором оборудовал пункт управления, и потратил крупные суммы на оснащение своего подразделения. Теперь у него в подчинении — пушки «Гиацинт», РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и миномёты.

«Когда не очень у нас всё получилось на первом этапе СВО, я просто подумал, что какие-то мои знания, умения, которые были приобретены за службу, пригодятся здесь», — приводит его слова журналист.

Также он рассказал, что за плечами у миллионера — Суворовское училище, военный вуз, служба в советской, а затем — российской армии, расформирование части, увольнение и бизнес «с нуля».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что главам муниципалитетов необходимо помогать и поддерживать семьи участников специальной военной операции.