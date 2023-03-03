Тула, , 12:17 — REGNUM В Тульской области обнаружены фрагменты, предположительно являющиеся частями беспилотника (БПЛА). Об этом 3 марта сообщил ИА REGNUM источник, знакомый с ситуацией.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его данным, утром 2 марта в Киреевском районе Тульской области стражи порядка получили информацию о том, что в лесополосе в овраге на расстоянии 500 метров от поселка Березовский произошёл взрыв.

Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия специалисты обнаружили воронку диаметром порядка 1,8 метра.

По информации собеседника агентства, кроме этого, были найдены фрагменты, предположительно являющиеся частями беспилотного летательного аппарата (части корпуса, фрагменты винта, части крыла, провода, части хвоста, а также фрагменты микросхем).

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал, разрушений нет.

В настоящий момент сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Тульской области проводят проверку.

Как передавало ИА REGNUM, возле подмосковной Коломны раздался мощный взрыв. Причиной ЧП в пригороде Коломны мог стать взрыв беспилотника.