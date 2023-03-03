Лавров пошутил, что он не министр, если позиция Запада по Украине не является лицемерием

Нью-Дели, , 12:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, как Вашингтон и его союзники бомбили суверенные страны. Об этом он заявил 3 марта в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, никто не задает вопросов США, которые объявляют угрозой любую страну, расположенную «в десяти тысячах километров через Атлантический океан». О подчеркнул, что Россия в течение более 10 лет предупреждала о том, что «то, чем занимаются Штаты, закончится очень плохо».

«И не через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские жили на протяжении веков. Так если это не двойные стандарты, то я не министр», — сказал министр, отвечая на вопрос о причинах действий Москвы на территории Украины.

Лавров также поинтересовался у ведущего мероприятия когда появилась конференция, интересовался ли кто-нибудь о том, что происходит в Ираке и Афганистане, а также о том, спрашивал ли кто у Соединённых Штатов и Североатлантического альянса об уверенности в их действиях.

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Глава МИД РФ акцентировал внимание на том, что на Украине ведётся война против всего русского. Он посоветовал представить Ирландию без английского языка, Швейцарию — без немецкого, Бельгию — без французского, добавив, что никто «и пальцем не пошевелил», когда на Украине отменили русский язык.

Ранее в ходе того же мероприятия Сергей Лавров сообщил, что в 2023 году может состояться встреча на уровне глав МИД в формате Россия — Индия — Китай (РИК).