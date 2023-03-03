Сергей Лавров пошутил о лицемерии Запада
Нью-Дели, 3 марта 2023, 12:31 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, как Вашингтон и его союзники бомбили суверенные страны. Об этом он заявил 3 марта в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».
По его словам, никто не задает вопросов США, которые объявляют угрозой любую страну, расположенную «в десяти тысячах километров через Атлантический океан». О подчеркнул, что Россия в течение более 10 лет предупреждала о том, что «то, чем занимаются Штаты, закончится очень плохо».
«И не через океан, а прямо на наших границах, на территориях, где русские жили на протяжении веков. Так если это не двойные стандарты, то я не министр», — сказал министр, отвечая на вопрос о причинах действий Москвы на территории Украины.
Лавров также поинтересовался у ведущего мероприятия когда появилась конференция, интересовался ли кто-нибудь о том, что происходит в Ираке и Афганистане, а также о том, спрашивал ли кто у Соединённых Штатов и Североатлантического альянса об уверенности в их действиях.
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Глава МИД РФ акцентировал внимание на том, что на Украине ведётся война против всего русского. Он посоветовал представить Ирландию без английского языка, Швейцарию — без немецкого, Бельгию — без французского, добавив, что никто «и пальцем не пошевелил», когда на Украине отменили русский язык.
Ранее в ходе того же мероприятия Сергей Лавров сообщил, что в 2023 году может состояться встреча на уровне глав МИД в формате Россия — Индия — Китай (РИК).