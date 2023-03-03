Киев, 3 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Мадридское ежедневное издание La Razón опубликовало материал, в котором рассказывается об увольнительной солдат ВСУ в Краматорске перед возвращением на бахмутский (артёмовский) участок фронта в ДНР. В частности, один из героев репортажа, 24-летний Стефан, признаётся, что пережил «самые страшные бои с начала» боевых действий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Наконец-то мы отдохнули. Мы несколько дней сражались в Бахмуте и скоро вернёмся на фронт», — говорит Стефан.

По его словам, в прифронтовой зоне «всё разрушено». «Бахмут — это ад», — признаётся молодой мужчина.

Ротация солдат, участвующих в военных действиях, «необходима для того, чтобы не сломить их боевой дух и не дать им потерять голову», утверждает издание.

«Бои на улицах, постоянная грязь, сильный холод, от которого кости кажутся хрустальными, и смерть, нетерпеливо поджидающая за углом, не менее опасны, чем русские снаряды и пули», — пишет корреспондент.

Стефан также признаётся, что не рассказывает по телефону своей жене «всей правды»: «Я не хочу, чтобы она волновалась больше, чем нужно. Она знает, что это очень опасно».

В свою очередь, другой украинский военный, 22-летний Анатолий, признаётся, что самое страшное — «видеть, как погибают твои друзья, и думать о том, что ты можешь остаться калекой на всю жизнь».

Как ранее сообщало ИА REGNUM в том же материале издание La Razón случайно выдало место расположения бойцов ВСУ в Краматорске.

Ранее Следственный комитет РФ начал расследование обстоятельств поставки в оккупированный ВСУ Краматорск токсичных химикатов железнодорожным составом в сопровождении группы иностранных специалистов. По данным СК РФ, груз с химикатами был отправлен к линии боевого соприкосновения, что вместе с параллельной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества.