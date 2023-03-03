Глава Рособрнадзора оценил возможность отмены ЕГЭ в России
Москва, 3 марта 2023, 11:58 — REGNUM Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в России в связи с выходом Москвы из Болонской системы не обсуждается, заявил 3 марта глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев.
По его словам, единый госэкзамены никогда не был элементом Болонской системы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что в стране необходимо вернуться к традиционному сроку обучения в вузах — от четырёх до шести лет.
По словам главы государства, после перехода России на другую систему образования у молодежи должны появиться новые возможности, а не проблемы.