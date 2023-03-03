Актриса Поплавская рассказала о «карьере» актёра-диверсанта Канахина

Москва, , 12:11 — REGNUM Предателем своего народа стал москвич, выпускник Щепкинского училища Кирилл Канахин, участвовавший в нападении на мирных жителей в Брянской области. Об этом актриса и телеведущая Яна Поплавская написала 3 марта в своём телеграм-канале.

Кирилл Канахин Цитата из видео

Она отметила, что Канахин родился в Москве, учился в театральном училище имени Щепкина, работал в театре Луны и снимался в кино. В 2018 году актёр отправился на Украину, чтобы вступить в ряды националистов. Так он предал российский народ, превратился в неонациста и террориста.

«Страшно завершилась карьера актера Канахина — ролью предателя и убийцы. Но не в театре, а в жизни», — подчеркнула Поплавская.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 марта группа диверсантов киевского режима атаковала два села в Брянской области, в результате погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. В ФСБ сообщили, что группа была выдавлена на территорию Украины, по ней нанесли артиллерийский удар. В одном из диверсантов опознали актёра Канахина, который снимался в популярных сериалах.