Санкт-Петербург, 3 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Рэпер Владислав Ширяев (известный под псевдонимом Yung Trappa) мог умереть от передозировки наркотиков. Об этом 3 марта сообщает телеграм-канал Фонтанка SPB Onlinе, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Цитата из видео: «Yung Trappa — Нету меня» Рэпер Yung Trappa

По информации телеграм-канала, экспертиза установила, что рэпер Yung Trappa умер от передозировки наркотиков.

Как передавало ИА REGNUM, 3 февраля поступила информация о том, что в Санкт-Петербурге скончался 27-летний российский рэпер Yung Trappa. Его тело было обнаружено в квартире жилого дома, расположенного на Дровяной улице. Он не дожил до сольного концерта три недели.