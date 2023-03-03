Вашингтон, 3 марта, 2023, 11:45 — ИА Регнум. Военнослужащие Украины провели на этой неделе штабные учения на базе ВС США в Германии. Об этом 2 марта сообщила американская газета The New York Times.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Инструктор США в ВСУ

Согласно опубликованным данным, высокопоставленные военные чины США совместно с военными Украины отработали варианты наступлений ВСУ.

Как отметил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли, бойцы украинской армии приняли участие в учениях, чтобы «определить, как им лучше действовать», и оценить «связанные риски». По данным издания, Милли не раскрыл деталей данных учений.

Напомним, что в январе Марк Милли заявил, что в штабе Вооруженных сил США практически уверены, что армия Киева в 2023 году не сможет вытеснить российские войска с занятых территорий. По его мнению, «это будет очень трудная битва».