Москалькова договорилась с омбудсменом Украины, что гуманитарный коридор должен быть вне политики

Москва, , 11:41 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова достигла договорённости с коллегой из Украины о том, что гуманитарный коридор должен быть вне политики. Об этом 3 марта Москалькова сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова © Сергей Карпухин/ТАСС

Она отметила, что диалог с уполномоченным по правам человек Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким и не раз заходил «в тупик».

«Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики», — рассказала омбудсмен, добавив, что лишь при этом условии можно будет решать вопросы воссоединения семей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Москальковой, несмотря на то, что дискриминация русскоязычных людей видна всему миру, она так и не получила адекватной оценки.