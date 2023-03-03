Москва, 3 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова достигла договорённости с украинским коллегой о том, что гуманитарный коридор должен быть вне политики. Об этом 3 марта Москалькова сообщила в интервью телеканалу «Россия 24».

Сергей Карпухин/ТАСС Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Она отметила, что диалог с уполномоченным по правам человека Украины Дмитрием Лубинцом не всегда был легким и не раз заходил «в тупик».

«Мы договорились, что наш гуманитарный коридор должен быть вне политики», — рассказала омбудсмен, добавив, что лишь при этом условии можно будет решать вопросы воссоединения семей.

Как передавало ИА REGNUM, по словам Москальковой, несмотря на то что дискриминация русскоязычных людей видна всему миру, она так и не получила адекватной оценки.