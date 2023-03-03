Москва, , 11:39 — REGNUM Федеральная служба безопасности России опубликовала видео из сёл в Брянской области, которые подверглись нападению украинских диверсантов.

Последствия нападения украинских диверсантов на села в Брянской области Цитата из видео ФСБ

На кадрах видны расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатка.

Накануне, 2 марта, в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух сёлах в Брянской области погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребенок.

В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.