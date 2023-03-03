«Росэнергоатом»: российская охрана инспекторов МАГАТЭ обстреляна на ЗАЭС

Энергодар, Запорожская область, , 11:36 — REGNUM Мины-растяжки обезврежены на пути следования экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, российская группа безопасности, которая их ожидала, попала под обстрел. Об этом сообщил 3 марта советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Запорожская АЭС © Евгений Биятов/РИА Новости

Он рассказал, что под прицельный огонь попали сотрудники службы безопасности атомной станции, которые охраняли прибывших накануне в рамках ротации инспекторов МАГАТЭ. На пути следования экспертов МАГАТЭ было обнаружено семь мин-растяжек.

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивают процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали буквально под автоматный огонь», — сказал Карчаа.

Он добавил, что через какое-то время начал стрелять украинский пулемет, два российских охранника уцелели. Это была вооружённая провокация, и Россия, судя по всему, направит по этому поводу ноту.

По словам представителя «Росэнергоатома», представители Украины, участвовавшие в процессе ротации, не понимали, что происходит, а это говорит о полной бесконтрольности на данном участке линии боевого соприкосновения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов обвинил западные спецслужбы в том, что они продолжают препятствовать ротации представителей МАГАТЭ на ЗАЭС.