Киев, 3 марта, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Мадридское ежедневное издание La Razón в репортаже из оккупированного ВСУ Краматорска случайно выдало расположение украинских солдат, находящихся в увольнительной. Согласно информации испанской газеты, в последние дни военные располагаются в местном торговом центре под названием «Аврора».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Торговый центр «Аврора», один из крупнейших в городе, закрытый в последние несколько дней, является одним из мест скопления солдат в увольнительной, приехавших в город отдохнуть от <…> жизни в окопах», — пишет издание (перевод ИА REGNUM).

Согласно официальной информации, ТЦ «Аврора» в Краматорске расположен по адресу: ул. Парковая, дом 18.

Также корреспондент La Razón обнаружил украинских военных и в очереди в банкомат, который располагается в этом же здании. Все они планировали снять средства со своих банковских счетов.

ИА REGNUM ТЦ «АВРОРА» в Краматорске

ИА REGNUM ТЦ «АВРОРА» в Краматорске

Помимо торгового центра, представители испанского издания рассказали об украинских военных в пекарне «на другой стороне улицы», где группа военных «потягивает кофе, курит, звонит своим семьям и громко смеется, как будто нет завтрашнего дня, который для некоторых из этих людей может никогда не наступить». На картах можно увидеть, что на противоположной от ТЦ «Аврора» стороне улицы находится кафе под названием «Алекс».

Минобороны РФ ранее сообщило о прибытии в Краматорск железнодорожного состава с химикатом BZ («Би-Зет»), вызывающим острый психоз и галлюцинации. Как сообщил на брифинге начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, груз прибыл в сопровождении иностранцев для подготовки Западом провокации. Всего в город было доставлено 16 герметичных металлических ящиков, часть из которых имела знак химопасности и надпись BZ. Также на ящиках присутствовали две красные линии, соответствующие классу отравляющих веществ временно выводящего действия.