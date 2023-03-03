Берлин, 3 марта, 2023, 11:28 — ИА Регнум. Власти Германии попросили Швейцарию продать немецкому концерну Rheinmetall часть партии из танков Leopard 2, которые находятся в резерве армии этой страны. Об этом 3 марта сообщает газета Blick со ссылкой на Федеральный департамент обороны, защиты населения и спорта (DDPS).

Daniel Karmann/Global Look Press Танк Leopard 2

«Берлин хочет, чтобы Швейцария продала часть своих танков Leopard немецкой компании Rheinmetall», — пишет газета.

Отмечается, что эти танки должны заменить те, которые страны Запада в настоящее время поставляют Киеву.

Количество танков, которые просит Германия, не уточняется. Всего в резерве армии Швейцарии находятся 96 таких танков.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля 2023 года министерство обороны ФРГ анонсировало прибытие первых танков Leopard 2 на Украину в конце марта. Заявление было сделано после визита в Киев министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Вместе с тем глава союза военнослужащих Германии Андре Вюстнер в интервью газете Bild am Sonntag 26 февраля признался, что только 30% из 300 немецких танков Leopard в составе бундесвера можно использовать для ведения боевых действий.