Москва, 3 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. 48-летнего вирусолога Андрея Ботикова пытались задушить в собственной квартире. К счастью, мужчина выжил, а нападавшего уже задержали и доставили в отдел, сообщил ИА REGNUM источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Нападение на одного из создателей главной российской вакцины от коронавируса произошло 1 марта на северо-западе столицы. 29-летний мужчина пытался задушить вирусолога, и когда ученый перестал подавать признаки жизни, отпустил его.

«Следствие установило, что инцидент случился в квартире вирусолога. Оказалось, что задержанный является приятелем ученого. 1 марта после словесной перепалки 29-летний молодой человек набросился на Ботикова, обхватил сзади шею и начал сдавливать горло. Из-за перекрытого кислорода мужчина отключился и казался мертвым», — рассказал собеседник.

Следственный комитет России Сотрудники следственного комитета на месте покушения на убийство Андрея Ботикова

29-летнего москвича задержали по статье «Покушение на убийство», сейчас его допрашивают следователи и выясняют мотивы обвиняемого.

Андрей Ботиков был одним из 18 ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, которые создали вакцину «Гам-КОВИД-Вак», которая также имеет более привычное название «Спутник V».