Москва, 3 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Дискриминация русскоязычных людей в мире так и не получила адекватной оценки со стороны международного правозащитного сообщества. Об этом 3 марта заявила уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Кряжев/РИА Новости Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Политик отметила: несмотря на то что дискриминация русскоязычных людей видна всему миру, она так и не получила адекватной оценки.

«Есть орган по запрету дискриминации ооновского плана, есть верховный комиссар по правам человека ООН, но мы нигде не видели яркой, четко выраженной позиции по поводу непринятия этого явления», — заявила омбудсмен.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Москалькова заявила, что санкции Европейского союза перечёркивают правозащитную дипломатию, которая позволяла помогать людям. По её словам, введение санкций в отношении института уполномоченного по правам человека в России является ещё одним свидетельством бессилия США и стран Евросоюза и их заинтересованности в эскалации конфликта.