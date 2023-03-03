На самарского депутата составили протокол за «лапшу на ушах»
На самарского депутата, слушавшего послание президента с лапшой на ушах, составили протокол
Самара, 3 марта, 2023, 11:24 — ИА Регнум. На депутата Самарской губернской думы Михаила Абдалкина (КПРФ), слушавшего послание президента РФ с лапшой на ушах, составлен административный протокол о дискредитации Вооружённых сил РФ. Об этом 3 марта сообщает Новокуйбышевский районный суд.
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Депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин (КПРФ)
Отмечается, что 7 марта состоится рассмотрение дела по существу. На Абдалкина составлен протокол по ст. 20.3.3 ч.1 КоАП РФ («Дискредитация ВС РФ»).
Ранее публикация депутата привлекала внимание центрального аппарата КПРФ и регионального отделения партии. Депутаты Самарской думы единогласно объявили Абдалкину публичное порицание.