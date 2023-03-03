Одесса, Украина, , 11:27 — REGNUM В Одесской области проводятся «контрдиверсионные мероприятия», цель которых заключается в усилении безопасности на границе. Об этом 3 марта заявил советник главы региона Сергей Братчук в своём телеграм-канале.

Киевский террористический режим Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, накануне украинский президент Владимир Зеленский провёл заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором объединение сухопутных войск армии Украины «Одесса» доложило о ситуации на южном направлении.

Братчук отметил, что все участки госграницы, надёжно прикрыты.

«Особенно все, что касается тем непризнанного Приднестровья или других актуальных информационных поводов…» — сказал он, добавив, что контрдиверсионная работа в регионе продолжается.

Глава Одесской военной администрации сообщил, что ситуация с безопасностью в регионе не изменилась, однако силам обороны «есть чем заняться».

Между тем в феврале в Министерстве обороны России сообщили, что Украина сосредотачивает личный состав и военную технику ВСУ возле украинско-приднестровской границы в рамках подготовки вторжения в Приднестровье. российское ведомство наблюдает развертывание артиллерии ВСУ на огневых позициях и беспрецедентное наращивание полетов украинских беспилотников над территорией Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).