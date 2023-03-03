Вашингтон, 3 марта, 2023, 11:23 — ИА Регнум. В США против американского нефтегазового предприятия ExxonMobil был подан иск о расовой дискриминации. Об этом сообщается на сайте Комиссии равных возможностей трудоустройства США.

Servicelinket Виселица

По информации комиссии, в начале 2020 года сотрудник завода ExxonMobil с чёрным цветом кожи обнаружил висельную петлю на своем рабочем месте.

Уточняется, что на этот момент руководство корпорации ExxonMobil знало о том, что несколько таких петель были обнаружены на территории комплекса в городе Батон-Руж в Луизиане.

Отмечается, что предприятие ExxonMobil нарушило федеральный закон, поскольку не приняло эффективные меры для пресечения демонстрации висельных петель на территории своего комплекса в городе Батон-Руже.

По информации пресс-службы комиссии, корпорация расследовала некоторые инциденты, но не все.

Уточняется, что висельная петля является символом насилия, связанным с линчеванием афроамериканцев.

Такие символы, по своей сути, несут угрозу и ухудшают рабочую обстановку для афроамериканцев, пояснили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, лидер партии лейбористов в британском парламенте Кейр Стармер был обвинён в расизме после того, как сравнил британцев с поляками. Он несколько раз заявил, что в результате провальной политики Консервативной партии среднестатистическая британская семья к 2030 году станет беднее, чем средняя польская семья.