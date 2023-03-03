Подростка, пытавшегося поджечь военкомат в Кировске, обвинили в покушении на теракт

Кировск, Ленинградская область, , 11:05 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области арестован 16-летний подросток, который пытался поджечь военкомат. Его обвиняют в покушении на теракт. Об этом 3 марта сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

По предварительным данным, 28 февраля молодой человек приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировск, где начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной смесью в дверь здание. После того, как возгорания не произошло, юноша убежал на автобусную остановку, где и был задержан представителями правоохранительных органов.

Подростку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила поджог военкомата в городе Новоуральске Свердловской области. Уточняется, что 44-летний россиянин намеревался совершить поджог военкомата при помощи коктейлей Молотова.