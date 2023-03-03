Кировск, Ленинградская область, 3 марта, 2023, 11:05 — ИА Регнум. В Кировском районе Ленинградской области арестован 16-летний подросток, который пытался поджечь военкомат. Его обвиняют в покушении на теракт. Об этом 3 марта сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

По предварительным данным, 28 февраля молодой человек приехал к зданию военного комиссариата в городе Кировске, где начал поджигать фитили и кидать бутылки с зажигательной смесью в дверь здания. Однако возгорания не произошло, и юноша убежал на автобусную остановку, где и был задержан представителями правоохранительных органов.

Подростку предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ («Покушение на террористический акт»).

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила поджог военкомата в городе Новоуральске Свердловской области. Уточняется, что 44-летний россиянин намеревался совершить поджог военкомата при помощи «коктейлей Молотова».