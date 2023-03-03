Москва, 3 марта, 2023, 11:29 — ИА Регнум. Владельцы банковских карт «Мир» смогут расплачиваться за покупки с помощью QR-кода на смартфоне, при этом трансакции будут токенизированы. Об этом пишут 3 марта «Известия» со ссылкой на бюллетень Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Максим Блинов/РИА Новости Карта «Мир»

НСПК готовит новый способ расчётов к запуску. Предполагается, что банковское приложение на смартфоне клиента будет генерировать QR-код, доступный для считывания через сканер на кассе. Так продавец спишет нужную сумму со счёта покупателя.

«НСПК уже разработала систему защиты для нового способа платежей. Такие трансакции должны быть токенизированными, то есть содержать не данные карты, а ссылку на них», — отмечает издание.

Токенизация нужна для того, чтобы потенциальные злоумышленники не распознали QR-код на экране смартфона владельца карты. Завладев данными, они могут использовать их, например, для совершения покупок в интернете.

«Это обеспечит высокий уровень безопасности», — заверили в НСПК.

Новые требования начнут действовать с 25 апреля 2023 года. В кредитных организациях технологию оплаты по QR пока тестируют, ожидается, что до конца года она станет доступной для клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые эксперты отмечали, что новые возможности карт «Мир», в том числе «внепластиковая» карта и оплата по QR-коду через смартфон, обязательно найдут своего потребителя. У карт VISA и Mastercard истекают сроки действия, они постепенно покидают кошельки российских граждан.