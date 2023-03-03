Анкара, , 10:57 — REGNUM Гусеницы заполонили турецкую территорию после землетрясения. Местные фермеры бьют тревогу, поля покрыли целые колонии вредителей. Сельские жители переживают за урожай. Насекомые стремительно уничтожают посевы. Без еды могут остаться и животные, пишет РЕН ТВ 3 марта.

Гусеница © Николай Хижняк/РИА Новости

Эксперты предрекли Турции в случае потери части урожая серьезный рост цен на овощи и фрукты. Власти рекомендуют фермерам применять пестициды, но агрономы отмечают, что пока вредителей не становится меньше.

В ночь на 6 февраля в Турции произошло два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались и в соседней Сирии. Как писало ИА REGNUM, с начала февраля в Турции произошло еще несколько землетрясений различной магнитуды. Власти намерены запретить строить дома в районах, находящихся вблизи сейсмических разломов.

Предварительно, из-за разрушительных землетрясений экономика страны потеряла 84 млрд долларов.