Нью-Дели, 3 марта, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Россия больше не позволит западным странам взрывать газопроводы, заявил 3 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на форуме Raisina Dialogue в Нью-Дели.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

По его словам, война, которую Россия пытается остановить и которая была инициирована против Москвы с использованием народа Украины, повлияла на российскую политику, в том числе в области энергетики.

«И если в двух словах описать, что изменилось, — это то, что мы больше не будем полагаться на каких-либо партнеров на Западе», — сказал глава МИД России, добавив, что Россия «не позволит им взрывать больше трубопроводы».

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш обвинил США и Норвегию в организации и осуществлении подрывов СП и СП-2, которые произошли в прошлом году.

Он представил итоги своего расследования, согласно которым мины были заложены американцами на трубопроводы во время морских учений.

Россия настаивает на честном и быстром расследовании теракта на «Северных потоках».