Лондон, 3 марта, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Читатели британской газеты Daily Mail бурно обсудили заявление заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова о том, что вовлечение Соединённых Штатов и Североатлантического альянса в конфликт на Украине приведёт к катастрофическим последствиям. Соответствующую подборку приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Первые дни СВО в Украине

Один из комментаторов издания предложил перестать поставлять оружие киевскому режиму и незамедлительно начать переговоры.

«Последствия десятилетий провокаций проявляются прямо на наших глазах», — отметил другой.

Ещё один читатель удивился, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором им ничего не известно. Другой комментатор отметил, что Вашингтон преследует одну цель — власть и контроль.

«НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях», — заключил читатель.

Напомним, что замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил на Конференции по разоружению в Женеве, что страны Запада угрожают России силовой расправой, игнорируя при этом предупреждения Москвы о рисках прямого военного столкновения ядерных держав.