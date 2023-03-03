Брянск, 3 марта, 2023, 10:43 — ИА Регнум. На территории Брянской области 2 марта действовали две украинские диверсионно-разведывательные группы. Об этом 3 марта сообщил глава села Новый Ропск Климовского района Николай Самусев.

Сергей Бобылев/ТАСС Брянская область. Стелла около дороги

По его словам, утром 2 марта появилась информация, что в Любечане вошла ДРГ, около 8:00 мск была слышна стрельба. А позже из посёлка Сушаны пришли сообщения о вооружённых людях с жёлтыми повязками.

«Это разные группы. Мы сообщили пограничникам, а дальше началась уже не наша работа», — приводит слова Самусева ТАСС.

Напомним, 2 марта в результате атаки киевских диверсантов на мирных жителей в двух брянских сёлах погибли два человека, ещё несколько были ранены. В ФСБ сообщили, что террористов выдавили на территорию Украины и нанесли по ним артиллерийский удар.