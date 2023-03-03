Брюссель, 3 марта, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Евросоюз намерен в течение нескольких недель поставить Киеву артиллерийские боеприпасы на сумму около одного миллиарда евро. Об этом 3 марта сообщает газета Financial Times, ссылаясь на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

Отмечается, что эти средства планируют выделить из так называемого Европейского фонда мира.

«Я думаю, что всё будет быстро, очень быстро. Думаю, это вопрос нескольких дней, недель, а не месяцев», — приводит газета слова источника.

Уточняется, что ВСУ больше всего нуждаются в артиллерийских снарядах, в частности 155-миллиметровых гаубичных снарядах, при этом в странах Евросоюза работают 12 предприятий, которые их производят.

По информации журналистов, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить эти планы на следующей неделе.

Как передавало ИА REGNUM, Еврокомиссия планирует резко увеличить производство боеприпасов в Европе, чтобы обеспечить не только снабжение Украины, но и пополнение запасов в странах Евросоюза.