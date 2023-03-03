Душанбе, , 10:56 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Таджикистан является стратегическим партнёром РФ в Центральной Азии. Российско-таджикистанские переговоры в узком составе состоялись 3 марта в Душанбе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время церемонии подписания документов об укреплении сотрудничества. © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин обсудил со своим таджикистанским коллегой Кохиром Расулзодой актуальные вопросы двустороннего взаимодействия стран. Он отметил, что правительства обеих стран ведут активную работу по развитию торгово-экономического сотрудничества, о чём ранее договорились главы государств Владимир Путин и Эмомали Рахмон.

«Таджикистан является стратегическим партнёром России, союзником в Центральной Азии», — сказал Мишустин.

Он заявил, что к подписанию подготовлены соглашения о сотрудничестве в налоговом и таможенном администрировании, в здравоохранении и других областях. Реализация этих документов будет «уплотнять ткань» совместной работы.

«Очевидно, что у наших торгово-экономических отношений есть огромный потенциал, и мы готовы вместе с российскими коллегами тесно взаимодействовать», — заявил Расулзода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российская сторона заинтересована в поставках из Таджикистана цинковых руд, фруктов и одежды, а на экспорт предлагает товары сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, транспортные средства.