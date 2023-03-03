Лавров рассказал о возможной министерской встрече представителей РИК
Нью-Дели, 3 марта 2023, 10:50 — REGNUM Встреча на уровне глав МИД в формате Россия — Индия — Китай (РИК) может состояться в 2023 году. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».
По его словам, «треугольник» РИК продолжает функционировать.
«Мы встречались в прошлом году, и мы намерены провести встречу на министерском уровне в текущем году», — сказал он.
Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.