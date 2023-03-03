Лавров: Россия, Индия и Китай могут провести трехстороннюю министерскую встречу в 2023 году

Нью-Дели, , 10:50 — REGNUM Встреча на уровне глав МИД в формате Россия — Индия — Китай (РИК) может состояться в 2023 году. Об этом 3 марта заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе международной политологической конференции «Диалог Райсина».

Владимир Путин, Нарендра Моди и Си Цзиньпин перед началом встречи в формате Россия — Индия — Китай Kremlin.ru

По его словам, «треугольник» РИК продолжает функционировать.

«Мы встречались в прошлом году, и мы намерены провести встречу на министерском уровне в текущем году», — сказал он.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что некоторые западные делегации превратили работу над повесткой дня G20 в балаган, желая переложить на Россию ответственность за свои провалы в экономике.