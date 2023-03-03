Вашингтон, 3 марта, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Германия может перенести часть оружейных производств в США, чтобы решить вопрос с боеприпасами для помощи Киеву. Об этом 3 марта пишет Bloomberg.

Philipp Schulze/Global Look Press Гусеница танка

По информации агентства, канцлер ФРГ Олаф Шольц планирует в ходе своего визита в США обсудить с президентом Джо Байденом вопрос бесперебойных поставок оружия на Украину.

Отмечается, что Вашингтон намерен оказать давление на Шольца из-за недостаточного количества боеприпасов, поставляемых киевскому режиму.

По данным одного из источников, Берлин изучает возможность совместных закупок в рамках ЕС, но Брюссель может замедлить этот процесс. Одним из возможных решений может стать перенос производств боеприпасов из Германии в США, где «больше мощностей».

Издание напоминает, что Владимир Зеленский и его окружение ранее не раз заявляли о нехватке боеприпасов, в том числе для техники немецкого производства.

Ранее газета Financial Times написала, что в случае войны армия Германии продержится лишь несколько дней из-за сильного истощения её оружейных запасов. На исправление ситуации потребуется €20 млрд.