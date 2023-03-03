Владивосток, 3 марта, 2023, 10:38 — ИА Регнум. Суд признал виновным мужчину, который, проходя срочную службу по призыву, поджег здание военкомата во Владивостоке. Об этом 3 марта сообщает пресс-служба 1-го Восточного окружного военного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По её информации, ночью 8 июня 2022 года во Владивостоке 21-летний мужчина, который проходил военную службу по призыву, поджег здание военкомата для того, чтобы дестабилизировать работу этого учреждения и воздействовать на принятие органами власти решения о прекращении спецоперации на Украине.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам террористического акта.

В материалах дела указано, что обвиняемый вёл переписку в одном из мессенджеров с заказчиком, который пообещал ему выплатить после полного уничтожения здания 100 тысяч рублей, при этом фигурант должен был предоставить видеозапись уничтожения объекта.

Отмечается, что подсудимый признал свою вину. В результате суд признал его виновным и назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием в тюрьме первых двух лет, остальную часть наказания осуждённый проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Уточняется, что ранее избранная в отношении фигуранта мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу, фигурант был заключён под стражу в зале суда.

Как передавало ИА REGNUM, Федеральная служба безопасности России предотвратила поджог военкомата в городе Новоуральске Свердловской области.