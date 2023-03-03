РИА Новости: переговоры по «зерновой сделке» под эгидой ООН зашли в тупик

Москва, , 10:19 — REGNUM Переговоры по продлению «зерновой сделки» зашли в тупик, поскольку ряд вопросов не удается урегулировать, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения.

Зерно Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, переговорный процесс со стороны Турции и ООН не останавливался, сейчас предлагаются различные инициативы и варианты.

«Но создалась тупиковая ситуация», — отметил он.

Собеседник агентства уточнил, что сейчас нет ясности, будет ли продолжена инициатива и будут ли получены гарантии по выходу российской агропродукции и аммиака на мировые рынки.

«Необходимо в сжатые сроки урегулировать эти моменты», — добавил источник.

Вместе с тем он не исключил, что контакты на высшем уровне могут способствовать прогрессу в переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, договорённости по «зерновой сделке» не работают и западные страны не собираются начать применять их в полной мере, ранее заявляли в Министерстве иностранных дел России.

Таким образом в МИД РФ прокомментировали планы Киева и Вашингтона продолжить реализовывать только одну часть «пакета» генсекретаря ООН, а именно вывоз украинского зерна.