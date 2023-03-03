Глава Федерации тенниса РФ Тарпищев рассказал, что Ельцин никогда не матерился

Москва, , 10:29 — REGNUM Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о своих взаимоотношениях с первым президентом Российской Федерации Борисом Ельциным. Об этом 3 марта сообщает «Спорт-Экспресс».

Борис Ельцин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, Ельцин со всеми разговаривал на «вы», а также не использовал в своей речи нецензурные слова.

«Просто не употреблял мат. Самое крепкое ругательство — «японский бог!». Заменяло всё», — вспоминает Тарпищев.

Глава Федерации тенниса добавил, что каждый, кто попадал в кабинет к первому президенту, «становился кроликом». Он уточнил, что под проницательным взглядом Ельцина люди попросту менялись.

Как сообщало ИА REGNUM, Международная ассоциация бокса (IBA) открыла дело против глав национальных федераций, бойкотирующих чемпионаты мира по боксу из-за участия спортсменов из России и Белоруссии. В поддержку данного решения выступил бывший боец MMA Джефф Монсон.