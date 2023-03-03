Киев, 3 марта, 2023, 10:27 — ИА Регнум. Украина в конечном итоге получит от стран Запада боевые самолёты, уверен украинский министр обороны Алексей Резников. Об этом он заявил в интервью таблоиду Bild.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

По его словам, по истребителям образуется своего рода коалиция, как это произошло с поставкой танков, и ВСУ получат «какой-то основной самолёт и другие типы», всего два-три типа самолётов.

Журналист издания напомнил о фактическом отказе канцлера ФРГ Олафа Шольца поставлять киевскому режиму истребители. На это Резников ответил, что и танки передавать сначала не хотели, но потом он «лично тестировал Leopard», произведённый в Германии.

В феврале по итогам девятой встречи контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» представители западных стран фактически отказались передавать Киеву военные самолёты.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия направляла странам НАТО ноту из-за передачи Украине оружия. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что грузы с вооружением для ВСУ Россия будет считать законными военными целями. В Кремле подчёркивали, что Запад, накачивая Украину оружием, препятствует возможности урегулирования кризиса через переговоры.