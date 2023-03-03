Москва, 3 марта, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Минобороны России 3 марта опубликовало кадры боевых вылетов истребителей МиГ-31, которые выполняют задачи воздушного патрулирования в заданном районе зоны спецоперации.

MOD Russia/Global Look Press МиГ-31

По информации пресс-службы Минобороны России, лётчики совершают боевые вылеты, обеспечивают прикрытие военнослужащих и объектов от ударов воздушного нападения и воздушной разведки ВСУ.

Отмечается, что в случае обнаружения воздушных целей экипажи Воздушно-космических сил России осуществляют наведение и пуски ракет для уничтожения противника.

На кадрах видно, что на одной из ракет, установленных на истребители, написано: «Zа Брянщину. Zа Донбасс».

Как передавало ИА REGNUM, по словам премьер-министра Южной Кореи Хан Док Су, эта страна пока не готова поставлять оружие Киеву. Ранее посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко в который раз попросил руководство этого государства передать Киеву оружие.