Вашингтон, , 10:12 — REGNUM В США ушёл из жизни американский джазовый саксофонист, лауреат 12 премий Grammy Уэйн Шортер. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на агента музыканта.

Уэйн Шортер © imago stock&people/Global Look Press

По информации корреспондентов, саксофонист умер в больнице Лос-Анджелеса 2 марта на 90-м году жизни. О причинах смерти не сообщается.

Уэйн Шортер стал известен в 1950-х годах как саксофонист и композитор коллектива Арта Блэйки Jazz Messengers. Был одним из основателей джаз-фьюжн коллектива Weather Report, а с 2000 года стал лидером собственного джазового квартета.