Вашингтон, 3 марта, 2023, 09:38 — ИА Регнум. Модель президента Российской Федерации Владимира Путина о многополярном мире гораздо лучше, чем навязываемый США миропорядок. Об этом заявил офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Дарья Драй ИА REGNUM Владимир Путин

Офицер напомнил, что глава Российского государства на протяжении многих лет утверждает, что в мире есть различные модели и всем народам нужно позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы.

«Для меня это очень разумный подход», — подчеркнул Джиральди, добавив, что Вашингтон же стремится к односторонней модели, которая регулируется «нормами международного права». В этой модели законы и правила создаются на ходу, уточнил он.

Как передавало ИА REGNUM, 26 февраля в интервью телеканалу «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» президент Российской Федерации Владимир Путин выразил уверенность, что в мире возобладает курс на многополярность. Он подчеркнул, что всё, что делает Вашингтон, соответствует только его «эгоистическим интересам», а Россия не может вести себя так же и не будет.