Орехово-Зуево, Московская область, , 09:23 — REGNUM Работники РЖД зафиксировали попытку взлома неизвестными релейного шкафа на одном из перегонов в Орехово-Зуевском городском округе. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Попытку взлома релейного шкафа зафиксировали сотрудники железной дороги 1 марта недалеко от перегона Орехово — блок-пост 97 км. Этот пост обслуживает примыкание соединительных ветвей между Горьковским направлением и Большим кольцом Московской железной дороги.

О возможной диверсии начальник подразделения РЖД, отвечающего за тяговые подстанции и энергетику, сообщил в полицию.

«Поступило заявление от начальника Железнодорожной дистанции СЦБ, что вблизи перегона Орехово — блок-пост 97 км на одной из сигнальных точек посторонними лицами совершена попытка вскрытия релейного шкафа, который обеспечивал дорогу электроэнергией. По заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.